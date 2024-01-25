За добу ворог завдав майже сотню авіаційних ударів: ситуація на фронті
Київ • УНН
За минулу добу противник завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, а також 121 раз обстріляв українські війська та населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Українські сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих безпілотників та відбили численні атаки противника в різних регіонах.
Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штаба ЗСУ, повідомляє УНН.
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні Генерального штабу.
Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою: Сирський відвідав бригади на Донеччині22.01.24, 18:38 • 27409 переглядiв