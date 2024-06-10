За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

В течение суток оккупанты 523 раза ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

У Запорізькій області впродовж доби авіаційні удари болю завдані по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.

Гуляйполе, Левадне, работы не, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка стали мишенью для 206 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различной модификации.

Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка подверглись 20 обстрелам из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки было совершено 294 артобстрела.

Добавим

В пределах суток в Запорожской области было зарегистрировано 5 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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