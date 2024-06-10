За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  169411 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  172121 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  150704 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  106781 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  88461 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  85269 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114716 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112791 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114184 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Публикации

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7 июня 2024, 13:28  •  195176 просмотра
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7 июня 2024, 07:27  •  203345 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  203009 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  189543 просмотра

За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты 523 раза нанесли авиаудары, использовали беспилотники и артиллерийские обстрелы по 8 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество •   •  7922 просмотра
За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о фиксации активности тактической авиации противника на северо-восточных направлениях.

Война •   •  8037 просмотра
Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент в Словакии партия "прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимецкой, одержала победу с 27,81% голосов, в то время как партия "Smer" премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,76%, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу "Smer".

политика •   •  10640 просмотра
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

В Киеве задержали мужчину за то, что он бросил гранату, которая ранила женщину в Шевченковском районе.

Киев •   •  9175 просмотра
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится сформировать "проевропейское и проукраинское" большинство в новом Европейском парламенте, чтобы поддержать сильную Европу.

политика •   •  12018 просмотра
Президент Еврокомиссии стремится к" проевропейскому и проукраинскому " большинству в парламенте ЕС

День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности. В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Биро.

УНН Lite •   •  9688 просмотра
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Гонца вернуться в состав Чрезвычайного кабинета и объединить усилия в войне против ХАМАСа для достижения победы и обеспечения безопасности израильских граждан.

Война •   •  16362 просмотра
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На временно оккупированных территориях Луганской области шахтеры не получают заработную плату, что приводит к социальному кризису и усилению зависимости от оккупационных сил.

Общество •   •  17059 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

политика •   •  15941 просмотра
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Войска рф продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке, в то время как ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

Война •   •  18026 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState