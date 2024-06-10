За добу ворог 523 рази обстріляв 8 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
Окупанти 523 рази завдали авіаударів, використовували безпілотники та артилерійські обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Протягом доби окупанти 523 рази вдарили по 8 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У Запорізькій області впродовж доби авіаційні удари були завдані по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.
Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка стали мішенню для 206 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різної модифікації.
Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка зазнали 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Також по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки було здійснено 294 артобстріли.
Додамо
У межах доби у Запорізькій області було зареєстровано 5 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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