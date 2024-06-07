Департамент внутрішньої безпеки ідентифікував 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя
Київ • УНН
25 зрадників з окупованої Запорізької області добровільно вступили до лав російської поліції та отримали російські паспорти, їм загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за співпрацю.
Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції ідентифікував 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя, яка добровільно пішли добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами – "гу мвд росіі по Запорожской області. Про це повідомляє ДВБ, передає УНН.
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25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя ідентифікували оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Вони добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами – "гу мвд росіі по Запорожской області
Зазначається, що зрадники забезпечують функціонування відділення №2, яке розташоване у тимчасово захопленому Мелітополі, яке очолює 39-річний чоловік, уродженець Запоріжжя, який до цього не працював у правоохоронних органах.
Для підкреслення своєї лояльності до окупантів всі 25 колаборантів отримали російські паспорти. За колабораційну діяльність фігурантам заочно оголошено про підозру. Їм загрожує до 15 років в’язниці. Після деокупації області вони неминуче понесуть суворе покарання
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