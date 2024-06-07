Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья, которая добровольно ушли добровольно пошли работать в самопровозглашенное оккупантами – "гу мвд России по Запорожской области. Об этом сообщает ДВБ, передает УНН.

Детали

25 предателей из оккупированной части Запорожья идентифицировали оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Они добровольно пошли работать в самопровозглашенное оккупантами - " гу мвд России по Запорожской области - говорится в сообщении.

Отмечается, что предатели обеспечивают функционирование отделения №2, которое расположено во временно захваченном Мелитополе, которое возглавляет 39-летний мужчина, уроженец Запорожья, который до этого не работал в правоохранительных органах.

Для подчеркивания своей лояльности к оккупантам все 25 коллаборантов получили российские паспорта. За коллаборационная деятельность фигурантам заочно объявлено о подозрении. Им грозит до 15 лет тюрьмы. После деоккупации области они неизбежно понесут суровое наказание - добавили в ДВБ.

Напомним

СБУ задержала депутата местного совета на Хмельнитчине, которая пыталась выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО в регионе. К работе на фсб она приобщила своих детей.