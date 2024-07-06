За прошедшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, противник из авиации обстрелял Гуляйполе и Новоандреевку

Также было осуществлено 161 атаку беспилотных летательных аппаратов на Гуляйполь, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

За последние сутки также зафиксировано 9 обстрелов ракетно-артиллерийскими комплексами, которые привели к обстрелу Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки.

Кроме того, 199 артобстрелов агрессор совершил по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Нововасильевского, Нестерянки, Малиновки, Левадного и Степногорска.

Добавим

В пределах суток было зарегистрировано 6 случаев разрушения жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

Захватчики обстреляли 391 раз Запорожскую область: 2 человека погибли и 1 человек паранена