Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, включая обстрелы с воздуха, атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетно-артиллерийские удары, в результате чего было разрушено 6 жилых домов, но жертв среди мирного населения нет.
За прошедшие сутки оккупанты 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, противник из авиации обстрелял Гуляйполе и Новоандреевку
Также было осуществлено 161 атаку беспилотных летательных аппаратов на Гуляйполь, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.
За последние сутки также зафиксировано 9 обстрелов ракетно-артиллерийскими комплексами, которые привели к обстрелу Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки.
Кроме того, 199 артобстрелов агрессор совершил по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Нововасильевского, Нестерянки, Малиновки, Левадного и Степногорска.
Добавим
В пределах суток было зарегистрировано 6 случаев разрушения жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.
Захватчики обстреляли 391 раз Запорожскую область: 2 человека погибли и 1 человек паранена4 июля 2024, 04:19 • 21633 просмотра