Захватчики обстреляли 391 раз Запорожскую область: 2 человека погибли и 1 человек паранена

За минувшие сутки захватчики совершили 391 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, вражеская авиация провела два удара по Новоандреевке.

Также были зафиксированы атаки 177 беспилотников различных модификаций на Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Успеновку и Новопавловку.

К тому же, 12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку, а 200 артобстрелов было нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Плавней.

Добавим

В пределах суток поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина Васильевского и Пологовского районов. Кроме того, еще один мужчина был ранен из-за атаки по Запорожскому району.

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