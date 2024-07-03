российские военные сбросили дрон рядом с жилым домом в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 36-летний мужчина, сообщил в среду председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"россияне убили 36-летнего мужчину в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, оккупанты сбросили дрон рядом с жилым домом. Попали по гражданскому. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Оккупанты 386 раз ударили по Запорожью, есть раненый