36-летний мужчина погиб от удара российского дрона возле жилого дома в селе Новопавловка Запорожской области.
российские военные сбросили дрон рядом с жилым домом в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 36-летний мужчина, сообщил в среду председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"россияне убили 36-летнего мужчину в селе Новопавловка Пологовского района Запорожской области", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, оккупанты сбросили дрон рядом с жилым домом. Попали по гражданскому. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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