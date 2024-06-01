За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых

За 31 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области, еще 8 человек в области за сутки получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Также он сообщил, что по состоянию на 1 июня в Марьинский общины Покровского района обстреляны Прасковеевка, Максимильяновка и Елизаветовка. В Кураховской общине уничтожено 2 дома в Ильинке; под огнем Островское, Степановка и частный сектор Курахово. В Мирнограде ранены 5 человек, повреждены 12 многоэтажек и админздание.

В Дробышево Лиманской общины 2 человека погибли и 3 ранены; уничтожено 3 дома, повреждено 9 жилых домов, 2 админздания и магазин. В Марково Константиновской общины повреждены 3 дома.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 промышленных здания. 1 дом поврежден в Северске, еще 1 — в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 450 человек, в том числе 66 детей - добавил он.

Напомним

Возросло число жертв в результате удара россии по жилому дому в Новобаварском районе Харькова - там погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются, под завалами могут быть еще два человека.

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети