За добу на Донеччині росіяни вбили двох людей та поранили ще вісьмох
Київ • УНН
росіяни вбили 2 місцевих жителів і поранили ще 8 осіб в Донецькій області, обстрілявши кілька населених пунктів і пошкодивши житлові та адміністративні будівлі.
За 31 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 людей в області за добу дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Також він повідомив, що станом на 1 червня у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді знищено 2 будинки в Іллінці; під вогнем Острівське, Степанівка і приватний сектор Курахового. У Мирнограді поранено 5 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
У Дробишевому Лиманської громади 2 людини загинули і 3 поранені; знищено 3 будинки, пошкоджено 9 житлових будинків, 2 адмінбудівлі і крамницю. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки.
У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 66 дітей
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