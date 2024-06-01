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За добу на Донеччині росіяни вбили двох людей та поранили ще вісьмох

За добу на Донеччині росіяни вбили двох людей та поранили ще вісьмох

Київ • УНН

 • 23650 перегляди

росіяни вбили 2 місцевих жителів і поранили ще 8 осіб в Донецькій області, обстрілявши кілька населених пунктів і пошкодивши житлові та адміністративні будівлі.

За 31 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 людей в області за добу дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Також він повідомив, що станом на 1 червня у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді знищено 2 будинки в Іллінці; під вогнем Острівське, Степанівка і приватний сектор Курахового. У Мирнограді поранено 5 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

У Дробишевому Лиманської громади 2 людини загинули і 3 поранені; знищено 3 будинки, пошкоджено 9 житлових будинків, 2 адмінбудівлі і крамницю. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 66 дітей

- додав він.

Нагадаємо

Зросла кількість жертв внаслідок удару росії по житловому будинку в Новобаварському районі Харкова - там загинули 7 осіб. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть бути ще дві людини.

Удар по Харківщині: постраждали 12 людей, з них восьмеро – діти01.06.24, 08:55 • 37499 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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