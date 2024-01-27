За сутки россияне 15 раз обстреляли Донецкую область, есть многочисленные разрушения и погибшие

В результате обстрелов Донетчины российскими войсками значительно пострадала инфраструктура, а также погибли мирные жители. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

В Покровском районе зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО. Также под вражеским огнем оказалась Красногоровка. Там погиб один человек.

В Краматорском районе россияне ударили ракетой по Славянску - разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детсад и инфраструктурный объект. Из артиллерии оккупанты обстреляли Константиновку. И в Лиманской громаде трижды обстреляны окрестности Тернов.

В Северске Бахмутского района погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецкой громаде поврежден дом, в Часовоярской громаде - 2 дома и промышленное здание.

Кроме того, сообщается, что с линии фронта эвакуированы 152 человека, в том числе 29 детей.

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех