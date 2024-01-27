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За добу росіяни 15 разів обстріляли Донеччину, є численні руйнування та загиблі

Київ • УНН

 • 33856 перегляди

Обстрілів зазнали Слов'янськ, Костянтинівка, Торецьк та інші райони. Щонайменше одна цивільна особа загинула у Сіверську та одна у Красногорівці.

Внаслідок обстрілів Донеччини російськими військами значно постраждала інфраструктура, а також загинули мирні жителі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

В Покровському районі зафіксовані поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ. Також під ворожим вогнем опинилася Красногорівка. Там загинула одна людина.

В Краматорському районі росіяни вдарили ракетою по Слов'янську — зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. Та у Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів.

У Сіверську Бахмутського району загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді - 2 будинки і промислова будівля.

Крім того, повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 152 людини, у тому числі 29 дітей.

З’явилися подробиці нічного удару "Іскандером" по Слов'янську, ракета влучила у керамічний цех27.01.24, 08:30 • 32225 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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