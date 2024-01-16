За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения на передовой. Враг нанес 1 ракетный и 68 авиационных ударов, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 19 - в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника неподалеку Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак - у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага