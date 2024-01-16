За добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на лінії зіткнення відбулося 94 бойових зіткнення, під час яких противник здійснив один ракетний пуск, 68 авіаційних ударів та 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Незважаючи на значні втрати, ворог продовжує наступати, але оборона тримається міцно.
Протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення на передовій. Ворог завдав 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.
Ще плюс 1110 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога16.01.24, 07:45 • 29146 переглядiв