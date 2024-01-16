Ще плюс 1110 окупантів та 24 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 372 090 осіб особового складу і 6113 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 372 090 осіб, 6113 танків та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 372 090 (+1110) осіб,
танків ‒ 6113 (+24) од,
бойових броньованих машин ‒ 11358 (+36) од,
артилерійських систем – 8801 (+30) од,
РСЗВ – 961 (+3) од,
засоби ППО ‒ 653 (+3) од,
літаків – 331 (+2) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6877 (+12),
крилаті ракети ‒ 1816 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11731 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 1365 (+9).
Авіація сил оборони завдала 23 удари за добу – Генштаб16.01.24, 07:15 • 28002 перегляди