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Авіація сил оборони завдала 23 удари за добу – Генштаб

Авіація сил оборони завдала 23 удари за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 28002 перегляди

За минулу добу авіація Об'єднаних сил завдала 23 удари по особовому складу, озброєнню та військовій техніці противника на 22 напрямках, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Підрозділи ракетних військ уразили:

  • 3 райони зосередження особового складу, 
  • 8 артилерійських засобів, 
  • 1 засіб ППО,
  • 2 радіолокаційні станції противника.

Генштаб: російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках15.01.24, 21:59 • 27803 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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