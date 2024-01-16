Авіація сил оборони завдала 23 удари за добу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу авіація Об'єднаних сил завдала 23 удари по особовому складу, озброєнню та військовій техніці противника на 22 напрямках, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ракетних військ уразили:
- 3 райони зосередження особового складу,
- 8 артилерійських засобів,
- 1 засіб ППО,
- 2 радіолокаційні станції противника.
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