Генштаб: російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Київ • УНН
Цього тижня на українському фронті відбулося 56 бойових зіткнень, росіяни активно наступали на Лиман, Авдіївку та Мар'їнку. Сили оборони відбили численні атаки та завдали шкоди ворожим позиціям і техніці.
56 боїв відбулось від початку тижня на українському фронті. Росіяни активно наступають на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про поточну ситуацію на фронті розповіли у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.мПротягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. За даними Генштабу окупанти завдали авіаудар по Веселому, що на Харківщині. А також із артилерії та мінометів обстріляли понад 30 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку росіяни безуспішно атакували 12 разів поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 – біля Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
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На Авдіївському напрямку ніша захисники присікли 16 спроб ворога прорватися за підтримки авіації біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 – у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, під прикриттям авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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На Запорізькому напрямку українські оболронці відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного, що на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку протягом доби росіяни здійснили один невдалий штурм позицій наших військ.
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Додатково
Авіація Сил оборони завдала 22 удари по позиціях окупантів та один по зенітно-ракетному комплексу противника.
А бійці з українських підрозділів ракетних військ та артилерії у понеділок уразили три артилерійських засоби та два РЕБ противника.