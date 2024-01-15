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Генштаб: російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Генштаб: російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Київ • УНН

 • 27800 перегляди

Цього тижня на українському фронті відбулося 56 бойових зіткнень, росіяни активно наступали на Лиман, Авдіївку та Мар'їнку. Сили оборони відбили численні атаки та завдали шкоди ворожим позиціям і техніці.

56 боїв відбулось від початку тижня на українському фронті. Росіяни активно наступають на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про поточну ситуацію на фронті розповіли у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.мПротягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

- йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Деталі

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. За даними Генштабу окупанти завдали авіаудар по Веселому, що на Харківщині. А також із артилерії та мінометів обстріляли понад 30 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно атакували 12 разів поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 – біля Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку ніша захисники присікли 16 спроб ворога прорватися за підтримки авіації біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 – у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.  

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, під прикриттям авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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На Запорізькому напрямку українські оболронці відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного, що на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку протягом доби росіяни здійснили один невдалий штурм позицій наших військ.

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Додатково

Авіація Сил оборони завдала 22 удари по позиціях окупантів та один по зенітно-ракетному комплексу противника.

А бійці з українських підрозділів ракетних військ та артилерії у понеділок уразили три артилерійських засоби та два РЕБ противника.  

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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