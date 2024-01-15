Генштаб: российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях

56 боев произошло с начала недели на украинском фронте. Россияне активно наступают на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. О текущей ситуации на фронте рассказали в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.мПротягом суток состоялось 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Детали

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. По данным Генштаба оккупанты нанесли авиаудар по Веселому, что на Харьковщине. А также из артиллерии и минометов обстреляли более 30 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне безуспешно атаковали 12 раз вблизи Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 18 - у Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбили 6 атак противника в районах Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении ниша защитники пресекли 16 попыток врага прорваться при поддержке авиации у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 - в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении противник, под прикрытием авиации, 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Запорожском направлении украинские оборонцы отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино, что на Запорожье.

На Херсонском направлении в течение суток россияне совершили один неудачный штурм позиций наших войск.

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Авиация Сил обороны нанесла 22 удара по позициям оккупантов и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

А бойцы из украинских подразделений ракетных войск и артиллерии в понедельник поразили три артиллерийских средства и два РЭБ противника.