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Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 19:19  •  10452 просмотра

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Вооруженные силы Украины и волонтеры разработали "Кошмарную машину" - маневренную, компактную реактивную систему залпового огня, приспособленную для нанесения точных ударов и поддержки пехоты. Он почти незаметен для вражеских беспилотников и может поражать непредсказуемые вражеские цели.

Как украинская разработка "Кошмаромобиль" отрабатывает с РСЗО на передовой показали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали

Воины показали боевую работу реактивной системы залпового огня "кошмаромобиль" зимой.

Отмечается, что направляющие взяты из российских РСЗО "Град" и установлены на базу пик-апа.

Дополнительно

 "Кошмаромобиль" - это машина для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты. Ее создали бойцы 56 ОМПБр совместными усилиями с волонтерами.

''Кошмаромобиль'' чрезвычайно подвижный и компактный, почти неуловимый для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных, способен наносить удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на мгновение расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Сухопутні війська показали як працює "кошмаромобіль" на передовій взимку
Ground Forces show how the "nightmare vehicle" works on the front line in winter
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