Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины и волонтеры разработали "Кошмарную машину" - маневренную, компактную реактивную систему залпового огня, приспособленную для нанесения точных ударов и поддержки пехоты. Он почти незаметен для вражеских беспилотников и может поражать непредсказуемые вражеские цели.
Как украинская разработка "Кошмаромобиль" отрабатывает с РСЗО на передовой показали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.
Детали
Воины показали боевую работу реактивной системы залпового огня "кошмаромобиль" зимой.
Отмечается, что направляющие взяты из российских РСЗО "Град" и установлены на базу пик-апа.
Дополнительно
"Кошмаромобиль" - это машина для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты. Ее создали бойцы 56 ОМПБр совместными усилиями с волонтерами.
''Кошмаромобиль'' чрезвычайно подвижный и компактный, почти неуловимый для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных, способен наносить удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на мгновение расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут.
Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой
Вооруженные силы Украины и волонтеры разработали "Кошмарную машину" - маневренную, компактную реактивную систему залпового огня, приспособленную для нанесения точных ударов и поддержки пехоты. Он почти незаметен для вражеских беспилотников и может поражать непредсказуемые вражеские цели.
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