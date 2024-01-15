Сухопутные войска показали как работает "кошмаромобиль" на передовой зимой

Как украинская разработка "Кошмаромобиль" отрабатывает с РСЗО на передовой показали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали

Воины показали боевую работу реактивной системы залпового огня "кошмаромобиль" зимой.

Отмечается, что направляющие взяты из российских РСЗО "Град" и установлены на базу пик-апа.

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"Кошмаромобиль" - это машина для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты. Ее создали бойцы 56 ОМПБр совместными усилиями с волонтерами.

''Кошмаромобиль'' чрезвычайно подвижный и компактный, почти неуловимый для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных, способен наносить удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на мгновение расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут.