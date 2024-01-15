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Сухопутні війська показали як працює "кошмаромобіль" на передовій взимку

Сухопутні війська показали як працює "кошмаромобіль" на передовій взимку

Київ • УНН

 • 50374 перегляди

Збройні сили України та волонтери розробили "Кошмарну машину" - маневрену, компактну реактивну систему залпового вогню, пристосовану для нанесення точних ударів та підтримки піхоти. Він майже непомітний для ворожих безпілотників і може вражати непередбачувані ворожі цілі.

Як українська розробка "Кошмаромобіль" відпрацьовує з РСЗВ на передовій показали у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Воїни показали бойову роботу реактивної системи залпового вогню "кошмаромобіль" взимку.

Зазначається, що направляючі взяті з російських РСЗО "Град" та встановлені на базу пік-апу.

Додатково

 "Кошмаромобіль" – це машина для точкової вогневої роботи та підтримки дій піхоти. Її створили бійці 56 ОМПБр спільними зусилями із волонтерами.

‘’Кошмаромобіль’’ надзвичайно рухливий та компактний, майже невловимий для ворожих дронів, а за наявності точних розвіданих, здатний завдавати удару по живій силі та техніці противника. Це не велика та потужна система залпового вогню, проте такі малі машини не дають ворогу ні на мить розслабитися, б’ючи в місця, де загарбники цього ніяк не чекають.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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