Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб

Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"