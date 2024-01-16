Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.