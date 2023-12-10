За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе российско-террористическим войскам. Генеральный штаб сообщил об успешных ударах по двум направлениям противника, что привело к дезорганизации его сил и средств.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам горюче-смазочных материалов противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага.
На Лиманском направлениив нашими защитниками отбита атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 19 атак противника.
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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 8 атак.
На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении подразделения сил обороны отбили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.
В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Украинские войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе российско-террористическим войскам. Генеральный штаб сообщил об успешных ударах по двум направлениям противника, что привело к дезорганизации его сил и средств.
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