За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
  •  121893 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  151909 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  153542 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  147462 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  143677 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  138327 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  160794 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  158783 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  146601 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144957 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143061 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133819 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143228 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152322 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145257 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

  •  72749 просмотра
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

  •  55862 просмотра
ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

  •  51844 просмотра
Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

  •  44320 просмотра
Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

  •  37186 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
za-sutki-proizoshlo-60-boevikh-stolknovenii-na-fronte-genshtab

За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 06:31  •  1604 просмотра

Read in English

Украинские войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе российско-террористическим войскам. Генеральный штаб сообщил об успешных ударах по двум направлениям противника, что привело к дезорганизации его сил и средств.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам горюче-смазочных материалов противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага.

На Лиманском направлениив нашими защитниками отбита атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 19 атак противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские войска применяют новую тактику против украинских позиций в Крынках

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении подразделения сил обороны отбили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу відбулося 60 бойових зіткнень на фронті – Генштаб
60 combat engagements took place in the frontline over the last day - General Staff
Новости по теме

За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Украинские войска отбили более 60 вражеских атак на разных направлениях, удержали свои позиции и нанесли потери в технике и живой силе российско-террористическим войскам. Генеральный штаб сообщил об успешных ударах по двум направлениям противника, что привело к дезорганизации его сил и средств.

Война •   •  1604 просмотра
За сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова из артиллерии

9 декабря российские войска обстреляли побережье и акваторию Очакова, а также поселок Куцуруб, в результате чего никто не пострадал.

Война •   •  6245 просмотра
Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова из артиллерии

На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян

В результате российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб и четверо получили ранения, во время 71 обстрела было выпущено 264 снаряда по гражданским объектам, в том числе по учебному заведению.

Война •   •  8460 просмотра
На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 4 получили ранения в результате обстрелов россиян

Российские войска ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, нанеся ущерб помещениям и транспортным средствам предприятия, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  11549 просмотра
Российские войска ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших из Йемена над Красным морем, сообщил Генеральный штаб Франции.

Новости Мира •   •  12107 просмотра
Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине

Международный день прав человека знаменует принятие Всеобщей декларации прав человека; Украина имеет неоднозначную ситуацию с правами человека: они признаны на конституционном уровне, но многочисленные дела рассматриваются в Европейском суде.

Общество •   •  14006 просмотра
Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.

Технологии •   •  14375 просмотра
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Хезболла обещает усилить атаки на американские базы на Ближнем Востоке, при этом США предупреждают о праве на ответ. Группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.

Политика •   •  17953 просмотра
Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

10 декабря вспоминают Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии, которая присуждается с 1901 года в различных областях, в том числе с 1969 года в области экономики. В этот день также отмечаются такие международные события, как День благотворительности в Украине и День защиты прав животных.

Общество •   •  16018 просмотра
10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.

Криминал и ЧП •   •  14850 просмотра
Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю