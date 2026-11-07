За сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

За сутки 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 170 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 3638 дронов-камикадзе и осуществил 1746 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, сбросив шесть КАБ, и осуществили 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Захаровка, Охримовка и Николаевка.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал в направлении Радьковки.Семь попыток захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в направлении Дружелюбовки, Ивановки и Лимана.

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На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в районе населенных пунктов Кривая Лука и Ореховатка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Новоселовки, Новогригорьевки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Вольного.

Четыре атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 27 оккупантов, 16 — ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, десять специальных средств и четыре укрытия противника. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, четыре специальных средства, три пункта управления БПЛА и 35 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 130 беспилотных летательных аппаратов различных типов - рассказали военные.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак в направлении населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не осуществляли.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

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