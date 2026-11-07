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За добу на фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 930 перегляди

росія завдала 53 авіаудари, скинула 170 КАБів і застосувала 3638 дронів-камікадзе. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському напрямку.

За добу на фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

За добу 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 3638 дронів-камікадзе та здійснив 1746 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши шість КАБ, та здійснили 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував в бік Радьківки.Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дружелюбівки, Іванівки та Лиману.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Крива Лука та Оріхуватка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

Чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів, 16 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів та чотири укриття противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, чотири спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 35 укриттів противника. Знищено або подавлено 130 безпілотних літальних апаратів різних типів

- розповіли військові.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

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Вадим Хлюдзинський

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