За сутки 127 боестолкновений: на Покровском направлении остановили 39 штурмов

За прошедшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные остановили 39 штурмовых действий агрессора. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 20.04.2025 на российско-украинском фронте состоялось 127 боестолкновений.

Генштаб сообщает, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросил 170 КАБ, задействовал для поражения 2781 дрон-камикадзе. Также враг совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рясное, Большой Прикол, Степок, Миропольское Сумской области; Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Новодарьевка, Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка Запорожской области - говорится в сводке.

"На Покровском направлении на протяжении прошедших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецькое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверово, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки", - отчитывается Генштаб ВСУ.

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Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

• На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

• На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

• На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.

• На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

• На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

• За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

• На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

• На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.

• На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

• В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых – из РСЗО.

• На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

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