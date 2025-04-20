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За добу 127 боєзіткнень: на Покровському напрямку зупинили 39 штурмів

Київ • УНН

 • 742 перегляди

За минулу добу на фронті відбулось 127 боєзіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій ворога.

За добу 127 боєзіткнень: на Покровському напрямку зупинили 39 штурмів

Протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові зупинили 39 штурмових дій агресора. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 20.04.2025 на російсько-українському фронті відбулось 127 боєзіткнень.

Генштаб повідомляє, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області

- йдеться у зведенні.

"На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки", - звітує Генштаб ЗСУ.

ЗСУ за добу знищили 950 окупантів та сотні одиниць техніки20.04.25, 07:55 • 1514 переглядiв

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

• На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

• На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

• На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

• На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

• На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

• Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

• На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

• На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

• На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

• У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

• На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Сирський доповів Зеленському: 387 обстрілів за пів доби, росія не дотримується режиму тиші20.04.25, 06:48 • 2312 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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