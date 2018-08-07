За пять месяцев заробитчане перевели в Украину на 30% больше денег

“Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине — до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)”, — сообщил Данилишин.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2018 года больше всего частных переводов в Украину поступило из Польши и России.

Напомним, по словам Данилишина, в краткосрочной перспективе трудовая миграция может принести определенные выгоды как самим мигрантам и их семьям, так и Украине. Это, в частности уменьшение безработицы, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния. В то же время в долгосрочной перспективе трудовая миграция и “отток мозгов” представляют угрозу для конкурентоспособности экономики.