За п'ять місяців заробітчани переказали до України на 30% більше грошей

“Обсяги приватних грошових переказів зросли і в Україні — до 8,4% ВВП у 2017 році (за новою методологією НБУ) і продовжують стрімко зростати і цього року (у січні-травні вони на 30% перевищили минулорічний показник і сягнули 4,5 млрд доларів)”, — повідомив Данилишин.

Раніше повідомлялось, що у І кварталі 2018 року найбільше приватних переказів до України надійшло із Польщі та Росії.

Нагадаємо, за словами Данилишина, у короткостроковій перспективі трудова міграція може принести певні вигоди як самим мігрантам та їх родинам, так і Україні. Це зокрема зменшення безробіття, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту. Водночас у довгостроковій перспективі трудова міграція та “відтік мізків” становлять загрозу для конкурентоспроможності економіки.