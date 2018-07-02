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Найбільше приватних переказів у І кварталі надійшло з Польщі та Росії

Київ • УНН

 • 10169 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У І кварталі 2018 року найбільше приватних переказів до України надійшло із Польщі та Росії. Про це свідчать дані НБУ, передає УНН.

Зокрема, у І кварталі 2018 року обсяги приватних грошових переказів в Україну офіційними та неофіційними каналами зросли з 1,948 млрд доларів у І кварталі 2017 року до 2,614 млрд доларів або на 34,2%.

Найбільше грошей за І квартал переказано з Польщі — 865 млн доларів та з Росії — 300 млн доларів.

Також багато переказують грошей із США — 192 млн доларів, Чехії — 171 млн доларів та Італії — 122 млн доларів.

Загалом за вказаний період з країн ЄС переказано 1,640 млрд доларів, а з країн СНД — 340 млн доларів.

Нагадаємо, у НБУ повідомили, що обсяг грошових переказів від українських заробітчан з-за кордону в Україну у цьому році буде більше ніж 9 млрд дол. США.

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