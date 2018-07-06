За пять месяцев в Украине больше всего подорожали овощи и фрукты

КИЕВ. 6 июля. УНН. В январе-мае 2018 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Больше всего (на 20,9% и 15,7%) выросли цены на овощи и фрукты, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.