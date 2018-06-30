Стало відомо, на які продукти харчування українці витрачають найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У І кварталі поточного року підприємствами-юридичними особами, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, було реалізовано продовольчих товарів на 65 млрд 459 млн грн, що на 25,8% більше, ніж за аналогійний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, протягом звітного періоду, купуючи продовольчі товари, найбільше грошей українці витратили на кондитерські вироби (включаючи морозиво) – 4,5 млрд грн.
Далі у списку найбільших витрат українців слідують тютюнові вироби – 4,2 млрд грн, молоко та продукти молочні – 4,089 млрд грн, свіжі плоди, ягоди, виноград та горіхи – 4,005 млрд грн.
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При цьому, протягом І кварталу 2018 року, купуючи продовольчі товари, найменше грошей українці витратили на жири тваринні харчові – 10,1 млн грн, сіль – 78 млн грн, консерви фруктово-ягідні – 156,8 млн грн, напівфабрикати м’ясні – 181,1 млн грн.
Додамо, що за останні п’ять років (І квартал 2018 року – до І кварталу 2013 року) оборот роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні зріс на 74,5%.
Нагадаємо, у Національному банку розраховують, що завдяки проведенню більш жорсткої монетарної політики у 2020 році споживча інфляція сягатиме лише 5%.