За п'ять місяців в Україні найбільше подорожчали овочі та фрукти

“Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 20,9% та 15,7%) зросли ціни на овочі та фрукти”, — йдеться у повідомленні Держстатистики.

На 7–2,5% стали дорожчими риба та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молочні продукти, масло, безалкогольні напої.

Водночас на 20,8% подешевшали гречані крупи, на 11,2–2,2% — яйця, цукор, сало, молоко.

При цьому, тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 11,8%, водопостачання на 6,9%, каналізацію на 6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 4,6% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 7,7% та амбулаторій на 6,8%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 4,7% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 9,4%, палива та мастил на 4,1%.

Загалом інфляція у січні—травні сягнула 4,4% (у відповідному періоді попереднього року — 6,2%).

Раніше стало відомо, на які продукти харчування українці витрачають найбільше.