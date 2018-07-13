За пять месяцев украинский агроэкспорт в ЕС вырос на 13 млн долларов

“За пять месяцев 2018 года мы видим рост нашего агроэкспорта в страны ЕС почти на 13 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали: зерновые злаки, которых экспортировано на сумму почти 862 млн долларов, подсолнечное масло — 465,8 млн долларов, остатки и отходы пищевой промышленности — 220 млн долларов, семена масличных культур — 211,5 млн долларов, мясо птицы и субпродукты — 100,5 млн долларов”, — рассказала Трофимцева.

Она добавила, что за это время также заметно выросли показатели экспорта украинских переработанных и нишевых аграрных товаров на рынки ЕС. В частности, заметно увеличился экспорт соков — на 11 млн долларов, тоесть почти в 2 раза, кондитерских изделий из сахара — на 8,3 млн долларов или на 89,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао — на 6,5 млн долларов (на 66,2%); овощей бобовых сушеных — на 6,5 млн долларов (в 2,4 раза), яиц птицы без скорлупы и яичных желтков — на 6,1 млн долларов (или в 20 раз).

“Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания — 14,1%, Италия — 14%, Польша — 14%, Германия — 9,3% и Франция — 6,8%”, — рассказала заместитель министра.

По ее словам, импорт европейских пищевых продуктов в Украине также заметно увеличился за указанный период, а именно — на 230 млн долларов и составил 1,1 млрд долларов. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.

Напомним, в январе-апреле 2018 года экспорт в ЕС вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.