За пять месяцев украинский агроэкспорт в ЕС вырос на 13 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За пять месяцев 2018 года Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС почти на 13 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“За пять месяцев 2018 года мы видим рост нашего агроэкспорта в страны ЕС почти на 13 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали: зерновые злаки, которых экспортировано на сумму почти 862 млн долларов, подсолнечное масло — 465,8 млн долларов, остатки и отходы пищевой промышленности — 220 млн долларов, семена масличных культур — 211,5 млн долларов, мясо птицы и субпродукты — 100,5 млн долларов”, — рассказала Трофимцева.
Она добавила, что за это время также заметно выросли показатели экспорта украинских переработанных и нишевых аграрных товаров на рынки ЕС. В частности, заметно увеличился экспорт соков — на 11 млн долларов, тоесть почти в 2 раза, кондитерских изделий из сахара — на 8,3 млн долларов или на 89,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао — на 6,5 млн долларов (на 66,2%); овощей бобовых сушеных — на 6,5 млн долларов (в 2,4 раза), яиц птицы без скорлупы и яичных желтков — на 6,1 млн долларов (или в 20 раз).
“Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания — 14,1%, Италия — 14%, Польша — 14%, Германия — 9,3% и Франция — 6,8%”, — рассказала заместитель министра.
По ее словам, импорт европейских пищевых продуктов в Украине также заметно увеличился за указанный период, а именно — на 230 млн долларов и составил 1,1 млрд долларов. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.
Напомним, в январе-апреле 2018 года экспорт в ЕС вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.