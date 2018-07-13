За п'ять місяців український агроекспорт до ЄС зріс на 13 млн доларів

"За п’ять місяців 2018 року ми бачимо зростання нашого агроекспорту до країн ЄС майже на 13 млн доларів порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Найбільшу питому вагу в структурі агроекспорту до ЄС займали: зернові злаки, яких експортовано на суму майже 862 млн доларів, олія — 465,8 млн доларів, залишки і відходи харчової промисловості — 220 млн доларів, насіння олійних культур — 211,5 млн доларів, м’ясо птиці та субпродукти — 100,5 млн доларів“,- розповіла Трофімцева.

Вона додала, що за цей час також помітно зросли показники експорту українських перероблених та нішевих аграрних товарів до ринків ЄС. Зокрема, помітно збільшився експорт соків — на 11 млн доларів, а тобто майже в 2 рази, кондвиробів з цукру — на 8,3 млн доларів або на 89,4%, шоколаду та інших продуктів з вмістом какао — на 6,5 млн доларів (на 66,2%); овочів бобових сушених — на 6,5 млн доларів (в 2,4 рази), яєць птиці без шкарлупи та яєчних жовтків — на 6,1 млн доларів (або в 20 разів).

“Головними імпортерами нашої продукції є Нідерланди з часткою експорту 15,9%, Іспанія — 14,1%, Італія — 14%, Польща — 14%, Німеччина — 9,3% та Франція — 6,8%”, — розповіла заступник міністра.

За її словами, імпорт європейських харчових товарів в Україну також помітно збільшився за вказаний період, а саме — на 230 млн доларів та склав 1,1 млрд доларів. Основними імпортованими товарами стали: кукурудза, продукти для годівлі тварин, шоколад та продукти з какао-бобів, насіння соняшнику, тютюн та інші харчові продукти.

Нагадаємо, у січні-квітні 2018 року експорт до ЄС зріс на 26,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.