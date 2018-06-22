За пять месяцев промышленное производство выросло на 2,6%

"В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года индекс промышленной продукции составил 102,6%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 102%, перерабатывающей - 102,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 104,2%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мае по сравнению с апрелем рост составил 2,2%, а против мая 2017 года - 2,9%.

Напомним, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году уровень теневой экономики уменьшился на 4 процентных пункта по сравнению с показателем 2016 года.