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У І кварталі ВВП України зріс на 3,1%

У І кварталі ВВП України зріс на 3,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За попередніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.

“Валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,9%, а порівняно з І кварталом 2017 року — на 3,1%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що номінальний ВВП становив 700,4 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 16 537 гривень.

Нагадаємо, за 4 місяці 2018 року Україна експортувала товарів на 15,5 млрд доларів, що на 1,8 млрд доларів або на 12,8% більше ніж у січні-квітні 2017 року.

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