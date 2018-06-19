У І кварталі ВВП України зріс на 3,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За попередніми даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,9%, а порівняно з І кварталом 2017 року — на 3,1%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що номінальний ВВП становив 700,4 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 16 537 гривень.
Нагадаємо, за 4 місяці 2018 року Україна експортувала товарів на 15,5 млрд доларів, що на 1,8 млрд доларів або на 12,8% більше ніж у січні-квітні 2017 року.