В I квартале ВВП Украины вырос на 3,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По предварительным данным валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
“Валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению с I кварталом 2017 года — на 3,1%”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что номинальный ВВП составил 700,4 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 16 537 гривен.
Напомним, за 4 месяца 2018 года Украина экспортировала товаров на 15,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов или на 12,8% больше, чем в январе-апреле 2017 года.