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Україна збільшила експорт товарів майже на 13%

Україна збільшила експорт товарів майже на 13%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За чотири місяці поточного року експорт товарів зріс на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.

“За 4 місяці 2018 Україна експортувала товарів на 15,5 млрд доларів, що на 1,8 млрд доларів або на 12,8% більше ніж у січні-квітні 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головним торговельним партнером України залишається ЄС із часткою в 41,9% у зовнішньоторговельному обороті товарів України.

Нагадаємо, за січень-квітень 2018 року зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Європейського Союзу збільшився майже на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 2,8 млрд доларів. При цьому аграрний експорт до країн ЄС за цей час зріс на 145 млн доларів порівняно з 2017 роком та становив 1,9 млрд доларів.

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