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Украина увеличила экспорт товаров почти на 13%

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КИЕВ. 19 июня. УНН. За четыре месяца текущего года экспорт товаров вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

"За 4 месяца 2018 Украина экспортировала товаров на 15,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов или на 12,8% больше, чем в январе-апреле 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным торговым партнером Украины остается ЕС с долей в 41,9% во внешнеторговом обороте товаров Украины.

Напомним, за январь-апрель 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд доларів долларов. При этом аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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