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За п'ять місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

За п'ять місяців промислове виробництво зросло на 2,6%

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У січні–травні 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,6%, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.

“У січні—травні 2018 року порівняно із січнем—травнем 2017 року індекс промислової продукції склав 102,6%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 102%, переробній — 102,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 104,2%”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у травні проти квітня зростання склало 2,2%, а проти травня 2017 року — 2,9%.

Нагадаємо, ВВП у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.

Раніше повідомлялось, що у 2017 році рівень тіньової економіки зменшився на 4 відсоткових пункти, порівняно з показником 2016 року.

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