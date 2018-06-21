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Рівень тіньової економіки в Україні знизився

Рівень тіньової економіки в Україні знизився

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2017 році рівень тіньової економіки склав 31% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пунктів менше порівняно з показником 2016 року. Про це йдеться у звіті Мінекономрозвитку, передає УНН.

“За розрахунками Мінекономрозвитку у 2017 році рівень тіньової економіки склав 31% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пункти менше порівняно з показником 2016 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що детінізація стала можливою завдяки:

  • збереженню відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників;
  • збереженню високого рівня ділової активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі;
  • зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.

Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Серед них: низька довіра до інститутів влади; збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни; наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.

Нагадаємо, ВВП у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.

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