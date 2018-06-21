У НБУ назвали драйвери росту ВПП у І кварталі

ukru
08:24 • 18031 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 73163 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 138486 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 118269 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 158255 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 118207 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 126661 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 165355 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190661 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 306401 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
61 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 45170 перегляди
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

03:44 • 28477 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 48235 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 51772 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 52132 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 17914 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 52110 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 48186 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 158226 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 177937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 44272 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 59201 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 62977 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 60669 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 74782 перегляди
Актуальне
У НБУ назвали драйвери росту ВПП у І кварталі

У НБУ назвали драйвери росту ВПП у І кварталі

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Основним рушієм зростання реального ВВП був внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний, передає УНН з посиланням на НБУ.

“Фактичні темпи зростання реального ВВП у І кварталі 2018 року були вищими за очікування Національного банку. Як і в 2017 році, основним рушієм зростання реального ВВП був внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний”, — йдеться у повідомленні НБУ.

Зокрема, як зауважив регулятор:

  • Третій квартал поспіль прискорювалося зростання інвестицій. Зокрема, темпи зростання валового нагромадження основного капіталу збільшилися до 17% у річному вимірі. Цьому сприяли покращення ділових очікувань підприємств, а також подальше поліпшення їх фінансових результатів.
  • Споживчий попит також продовжував впевнено посилюватися, підтриманий значними темпами зростання реальної заробітної плати, підвищенням пенсій у попередні періоди та поліпшенням споживчих настроїв населення. Втім, зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств уповільнилося порівняно з попереднім кварталом, що можна насамперед пояснити нижчими темпами зростання реальної заробітної плати унаслідок підвищення бази порівняння.
  • Обсяги експорту товарів та послуг у I кварталі 2018 року скоротилися на 9,9% у річному вимірі. Падіння експорту було викликано переважно зменшенням фізичних обсягів поставок зернових та олійних культур, що відображало нижчий врожай минулого року, а також зменшення обсягів транзиту енергетичних ресурсів.

Водночас, зазначається, що у I кварталі також істотно знизився імпорт (на 5,4% у річному вимірі) в першу чергу через зменшення енергетичного імпорту.

“У результаті від’ємний внесок чистого експорту в економічне зростання зменшився (до 2,3 в.п.), що і зумовило прискорення зростання реального ВВП порівняно з показниками IV кварталу 2017 року, а також відхилення фактичних даних від оцінки НБУ”, — додали у Нацбанку.

У ІІ кварталі 2018 року Національний банк очікує на помірне прискорення зростання економіки України. Загалом же, у НБУ очікують, що у поточному році зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,4%.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, ВВП у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.51
Bitcoin
$88,193.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.88
Золото
$3,063.09
Ethereum
$2,070.29