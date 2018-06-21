У НБУ назвали драйвери росту ВПП у І кварталі

“Фактичні темпи зростання реального ВВП у І кварталі 2018 року були вищими за очікування Національного банку. Як і в 2017 році, основним рушієм зростання реального ВВП був внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний”, — йдеться у повідомленні НБУ.

Зокрема, як зауважив регулятор:



Третій квартал поспіль прискорювалося зростання інвестицій. Зокрема, темпи зростання валового нагромадження основного капіталу збільшилися до 17% у річному вимірі. Цьому сприяли покращення ділових очікувань підприємств, а також подальше поліпшення їх фінансових результатів.



Споживчий попит також продовжував впевнено посилюватися, підтриманий значними темпами зростання реальної заробітної плати, підвищенням пенсій у попередні періоди та поліпшенням споживчих настроїв населення. Втім, зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств уповільнилося порівняно з попереднім кварталом, що можна насамперед пояснити нижчими темпами зростання реальної заробітної плати унаслідок підвищення бази порівняння.



Обсяги експорту товарів та послуг у I кварталі 2018 року скоротилися на 9,9% у річному вимірі. Падіння експорту було викликано переважно зменшенням фізичних обсягів поставок зернових та олійних культур, що відображало нижчий врожай минулого року, а також зменшення обсягів транзиту енергетичних ресурсів.



Водночас, зазначається, що у I кварталі також істотно знизився імпорт (на 5,4% у річному вимірі) в першу чергу через зменшення енергетичного імпорту.

“У результаті від’ємний внесок чистого експорту в економічне зростання зменшився (до 2,3 в.п.), що і зумовило прискорення зростання реального ВВП порівняно з показниками IV кварталу 2017 року, а також відхилення фактичних даних від оцінки НБУ”, — додали у Нацбанку.

У ІІ кварталі 2018 року Національний банк очікує на помірне прискорення зростання економіки України. Загалом же, у НБУ очікують, що у поточному році зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,4%.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, ВВП у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.