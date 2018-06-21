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В НБУ назвали драйверы роста ВПП в I квартале

В НБУ назвали драйверы роста ВПП в I квартале

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, передает УНН со ссылкой на НБУ.

“Фактические темпы роста реального ВВП в I квартале 2018 года были выше ожиданий Национального банка. Как и в 2017 году, основным двигателем роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный”, — говорится в сообщении НБУ.

В частности, как отметил регулятор:

  • Третий квартал подряд ускорялся рост инвестиций. В частности, темпы роста валового накопления основного капитала увеличились до 17% в годовом измерении. Этому способствовали улучшение деловых ожиданий предприятий, а также дальнейшее улучшение их финансовых результатов.
  • Потребительский спрос также продолжал уверенно усиливаться, поддержанный значительными темпами роста реальной заработной платы, повышением пенсий в предыдущие периоды и улучшением потребительских настроений населения. Впрочем, рост конечных потребительских расходов домохозяйств замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, что можно прежде всего объяснить низкими темпами роста реальной заработной платы вследствие повышения базы сравнения.
  • Объемы экспорта товаров и услуг в I квартале 2018 года сократились на 9,9% в годовом измерении. Падение экспорта было вызвано преимущественно уменьшением физических объемов поставок зерновых и масличных культур, что отражало более низкий урожай прошлого года, а также уменьшение объемов транзита энергетических ресурсов.

В то же время, отмечается, что в I квартале также существенно снизился импорт (на 5,4% в годовом измерении) в первую очередь из-за уменьшения энергетического импорта.

“В результате отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост уменьшился (до 2,3 п.п.), что и обусловило ускорение роста реального ВВП по сравнению с показателями IV квартала 2017 года, а также отклонение фактических данных от оценки НБУ”, — добавили в Нацбанке.

В втором квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренное ускорение роста экономики Украины. В целом же, в НБУ ожидают, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%.

Напомним, по данным Госстатистики, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.

Украинские Национальные Новости

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