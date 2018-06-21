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Уровень теневой экономики в Украине снизился

Уровень теневой экономики в Украине снизился

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития, передает УНН.

“По расчетам Минэкономразвития в 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что детенизация стала возможной благодаря:

  • сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей;
  • сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире;
  • снижение инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Среди них: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

Напомним, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1% .

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