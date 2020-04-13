За нарушение карантина во время богослужений составили админпротоколы в семи областях - ОПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За нарушение карантина, введенного на фоне распространения коронавирусной болезни, в Украине во время богослужений составили административные протоколы в семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам традиционного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН.
"На празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях", - указали в ОПУ.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что из-за скопления людей в ряде церквей накануне - в Вербное воскресенье - в условиях карантина, в 3-х случаях полицией вынесены административные штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются.
Напомним, на совещании у Зеленского обсудили Пасху онлайн.