За порушення карантину під час богослужінь склали адмінпротоколи у семи областях - ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За порушення карантину, введеного на фоні поширення коронавірусної хвороби, в Україні під час богослужінь склали адміністративні протоколи у семи областях. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента за підсумками традиційної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН.
"На святкування Великодня західного обряду до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях", - вказали в ОПУ.
Раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що через скупчення людей у низці церков напередодні - у Вербну неділю - в умовах карантину, у 3-х випадках поліцією винесені адміністративні штрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються.
Нагадаємо, на нараді у Зеленського обговорили Великдень онлайн.