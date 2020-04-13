У Зеленського обговорили Великдень онлайн: українці замовили 14 тис. посилок з пасками

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня. Про відзначення Великодніх свят ішлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.