У Зеленского обсудили Пасху онлайн: украинцы заказали 14 тыс. посылок с пасками

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе. О праздновании Пасхальных праздников шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.