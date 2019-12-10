После нормандского саммита Трамп призвал Россию разрешить конфликт с Украиной

После Нормандского саммита в Париже Лавров сразу вылетел в США для переговоров с Трампом и государственным секретарем Помпео.

Ранее посольство США в Украине поздравило Украину с успешным Нормандским саммитом и призвал Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

"Мы приветствуем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, Великобритания призвала Россию выполнить ее обязательства по минским договоренностям.