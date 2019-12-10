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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77302 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116357 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147418 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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После нормандского саммита Трамп призвал Россию разрешить конфликт с Украиной

После нормандского саммита Трамп призвал Россию разрешить конфликт с Украиной

Киев  •  УНН

 • 57233 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию разрешить конфликт с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

После Нормандского саммита в Париже Лавров сразу вылетел в США для переговоров с Трампом и государственным секретарем Помпео.

Ранее посольство США в Украине поздравило Украину с успешным Нормандским саммитом и призвал Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

"Мы приветствуем Украину с успешным саммитом в нормандском формате, возобновил участие глав государств в мирном процессе. Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов. Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, Великобритания призвала Россию выполнить ее обязательства по минским договоренностям.

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